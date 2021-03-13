Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры 2022 года в Пекине

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Приглашение, подписанное президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци, было получено 12 марта.

"В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках, - сказал Рожков. - Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек. Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы".

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио состоится летняя Паралимпиада.