Брагин: хоккеисты СКА в серии с "Динамо" должны устранить все недостатки в игре

ТАСС, 13 марта. Хоккеисты петербургского СКА для успеха в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским "Динамо" должны устранить все недостатки в игре. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Валерий Брагин.

Первый матч серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Динамо" и СКА состоится 18 марта в Санкт-Петербурге. Игры серии до четырех побед проходят через день.

"В регулярном чемпионате мы проиграли все четыре матча "Динамо", мы должны устранить и преодолеть недостатки, которые присутствуют, - сказал Брагин. - Мы готовимся очень серьезно - и тактически, и физически. Хотим, чтобы команда подошла к серии в оптимальной физической форме и правильно играла. Надо поплотнее играть со звеном Вадима Шипачева".

В первом раунде плей-офф СКА в пяти матчах обыграл минское "Динамо". Московское "Динамо" со счетом 4-1 в серии оказалось сильнее череповецкой "Северстали".