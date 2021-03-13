Президент "Урала" назвал проблемы с реализацией большой бедой команды

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проблемы с реализацией являются большой бедой футбольного клуба "Урал". Такое мнение ТАСС после матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского "Ротора" высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Урал" в субботу на "Екатеринбург-Арене" обыграл "Ротор" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник домашней команды Эрик Бикфалви.

"Игра была нормальная, мы владели преимуществом. Долго не могли забить - это наша большая беда. Самое главное, что забили и выиграли", - сказал Иванов.

"В конце матча при счете 0:0 думали о том, как забить. Игроков надо спрашивать, о чем они думали, а я стоял и нервничал. В конце забили, но себе чуть не привезли. Было тяжело", - добавил президент "Урала".

"Урал" после победы над "Ротором" продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице, в активе екатеринбуржцев 26 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей за право сохранить место в РПЛ на сезон-2021/22 составляет восемь очков. В 23-м туре уральцы в Москве 18 марта сыграют со "Спартаком".