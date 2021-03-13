Далалоян и Белявский стали чемпионами России по спортивной гимнастике в отдельных видах

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе.

Далалоян получил 14,966 балла. Второе место занял Александр Карцев (14,0 балла), третье - Мухаммаджон Якубов (13,8 баллов).

В упражнениях на коне первым стал Давид Белявский, получивший 14,5 балла, вторым стал Карцев (14,1 балла), третьим - Никита Игнатьев (14,1 балла).

Первое место в упражнениях на кольцах занял Григорий Климентьев (14,633 балла), второе место у Дениса Аблязина (14,633), третье - у Далалояна (14,533).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.