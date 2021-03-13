Около 500 лыжников приняли участие в марафоне, приуроченном к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Участниками лыжного марафона, приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода, стали около 500 спортсменов из нескольких регионов страны. Среди них олимпийский чемпион Александр Легков, преодолевший трассу, протяженностью 50 км.

"Порядка 500 участников мы в стартовом листе видели: из Ярославской области, Петербурга, Москвы, Рыбинска, Мордовии, Мари Эл, Чувашии - всех не перечислю", - рассказал журналистам после финиша организатор соревнований и советник губернатора Нижегородской области по спорту Владимир Холопов.

Участники гонок могли преодолеть дистанции 7 км, 30 км, 50 км, расположенные на территории "Щелковского хутора". Так, на 50-километровую дистанцию вышел олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков, который финишировал в итоге на третьем месте.

"Трасса замечательная, очень хорошо подготовлена. Марафон был достаточно спокойный, было очень хорошо ехать. Но здесь дело даже не в том, каким я приехал, а есть 50 километров, есть компания, в которой можно побороться, насладиться гонкой, видеть, как вы болеете. Необходимо здесь продолжать традиции, чтобы можно было приезжать кататься, приходить с детьми, летом лыжероллеры, велосипеды, скейтборды, все, что угодно. Место подходящее и изумительное", - сказал Легков после финиша.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин, подобные старты не проводились в Нижнем Новгороде более 20 лет, соревнования планируют сделать традиционными. "Более 20 лет в Нижнем Новгороде не было этой классической элитной дистанции в 50 километров, сейчас она возвращается и возвращается не просто так, а в год 800-летия Нижнего Новгорода. Обязательно это мероприятие будет ежегодным", - сказал Бетин.

Гонки прошли на территории "Щелковского хутора" - это парк в Советском районе города, где располагается также архитектурно-этнографический музей-заповедник.