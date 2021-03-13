Футболиста ЦСКА Фернандеса увезли в больницу во время матча с "Арсеналом"

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Марио Фернандес уехал на машине скорой помощи в больницу во время матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС сообщил стюард тульского стадиона.

В первом тайме полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова. На данный момент хозяева матча выигрывают со счетом 2:0.

"В первом тайме Марио ушел самостоятельно, его сопровождали медработники. Шишка была около височного отдела. Он уехал на скорой", - сообщил собеседник агентства.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне провел 21 матч. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда", в связи с чем пропустил шесть матчей.

Также Фернандес является игроком сборной России. Свой последний матч за национальную команду он провел 8 октября 2020 года против команды Швеции, после чего пропустил пять встреч из-за заражения коронавирусом и травмы. Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут команду Словении, 30 марта в гостях встретятся со сборной Словакии.