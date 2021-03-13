Бородавко: Большунов извлек урок из чемпионата мира и тактически обыграл норвежцев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в масс-старте на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира извлек урок из последней гонки чемпионата мира и тактически переиграл норвежцев. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена и сборной России Юрий Бородавко.

В субботу Большунов занял первое место на этапе в швейцарском Энгадине. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, проигравший россиянину 18,4 секунды, третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9). 7 марта в борьбе с Клебо на финишной прямой марафона сломал палку лидировавший на тот момент Большунов, из-за чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации Клебо золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру.

"Большунов - спортсмен, он мотивирован побеждать в каждой гонке. Очень приятно, что он может забывать негативные моменты и перестраиваться. Саша - достаточно легко обучаемый спортсмен и быстро извлек уроки из того, что происходит. Но последняя гонка на чемпионате мира никогда не забудется, это всегда будет определенной болью и нереализованной возможностью", - подчеркнул Бородавко.

"Не скажу, что это победа в одну калитку. У Саши была своя тактика, никто не знал, когда он дернется, он тактически переиграл норвежцев. Но он начал за круг до финиша, не дал возможности Клебо сесть прямо в спину и оторвался. Было видно, что Клебо уже не пошел вдогонку, и Александр спокойно довел гонку", - добавил тренер.

Бородавко подчеркнул, что норвежцы признают силу Большунова. "Они понимают, что на сегодняшний день это единственный соперник, который может обыгрывать их", - заключил собеседник агентства.

Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 50 км. Большунов уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля.