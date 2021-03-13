Гимнаст Аблязин заявил, что готовит к чемпионату Европы программы на двух снарядах

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин готовит выступление на кольцах и опорный прыжок к чемпионату Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в апреле в швейцарском Базеле. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В субботу Аблязин завоевал второе место на чемпионате России по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах.

"Мы готовим к чемпионату Европы два снаряда. Будет опорный прыжок. Выступление на кольцах усложнять не планируем, это уже готовая комбинация", - сказал Аблязин.

По его словам, выступление на чемпионате России оставило у него хорошие впечатления. "В принципе удалось все сделать. Проработали свою программу, сделали ее еще раз", - добавил спортсмен. Он уточнил, что не будет выступать с опорным прыжком на чемпионате России.

По словам старшего тренера национальной сборной Валерия Алфосова, Аблязин полностью восстановился после травм 2019 года, когда он сломал ногу, его программы на снарядах конкурентоспособны на международном уровне. Вместе с тем тренерский штаб не ставит его на опорный прыжок на чемпионате России, ожидая окончательного заключения врачей о том, что спортсмен может выполнять полную программу. Старший тренер сборной Валентина Родионенко сказала ТАСС, что Аблязин остается претендентом на участие в Олимпиаде на кольцах. "[Выступление на чемпионате России] великолепно, у Аблязина самая высокая сложность, и он остается на кольцах одним из сильнейших", - отметила собеседница агентства.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.