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Санкции WADA против российского спорта

Валуев призвал использовать крик "Ура!" вместо гимна для российских спортсменов на ОИ

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил запрос на использование песни "Катюша" вместо российского гимна на Играх в Токио и Пекине

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены могут использовать победный крик "Ура!" вместо национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Над нами откровенно издеваются, но мы хитрее, умнее и изворотливее. Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик "Ура!"? Только в российской армии", - сказал Валуев.

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Валуев, Николай СергеевичСанкции WADA против российского спорта
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