Валуев призвал использовать крик "Ура!" вместо гимна для российских спортсменов на ОИ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены могут использовать победный крик "Ура!" вместо национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Над нами откровенно издеваются, но мы хитрее, умнее и изворотливее. Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик "Ура!"? Только в российской армии", - сказал Валуев.