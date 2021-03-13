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Санкции WADA против российского спорта

Щекутьев: гимн страны будет звучать в сердцах российских спортсменов на Играх

В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS запретил использовать "Катюшу" в качестве гимна

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Национальный гимн будет звучать в сердце каждого российского спортсмена на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Не важно, какая музыка будет играть, - сказал Щекутьев. - На устах любого спортсмена будет звучать гимн России. Главное, что будет звучать в сердце, а в сердце будет гимн нашей страны. Что касается новой композиции, то здесь решение должно приниматься Олимпийским комитетом России".

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Санкции WADA против российского спорта
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