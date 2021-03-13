Гимнаст Белявский заявил, что доволен выступлением на чемпионате России

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Давид Белявский, занявший первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в упражнениях на коне, остался доволен своими результатами на соревнованиях в субботу. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В пятницу Белявский занял третье место на чемпионате России в многоборье.

"Сегодня в целом все сложилось хорошо. Единственное, я немного ослабил комбинацию на коне, чтобы сделать стабильно. Я подходил восьмым, в самом конце и видел, как мои соперники выступили - смысла не было уже делать полную базу", - сказал Белявский.

По его словам, он также остался доволен своим выступлением на кольцах, где стал в субботу пятым, получив 14 баллов. "Кольца меня радуют, я третий день получаю одинаковые оценки, это говорит о стабильности. Я получаю хорошую оценку не в мировом плане, а именно для себя, потому что у меня таких оценок не было", - добавил спортсмен.

Гимнаст рассказал, что не планирует усложнять свою программу на чемпионате Европы. "Программа уже до Олимпийских игр усложняться не будет. <...> Прицел на Олимпиаду, конечно, есть. И чемпионат России, и чемпионат Европы, и Кубок России - это все прицел на Олимпиаду", - отметил он.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.