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Футбол в России

Парфенов: футболистам "Арсенала" рано радоваться после победы над ЦСКА

Тульская команда одержала победу со счетом 2:1 в матче чемпионата России
Главный тренер ФК "Арсенал" Дмитрий Парфенов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Арсенал" Дмитрий Парфенов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Футболистам тульского "Арсенала" пока рано радоваться, несмотря на победу над ЦСКА в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов.

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Встреча 22-го тура чемпионата России завершилась домашней победой "Арсенала" со счетом 2:1.

"Пока ничего не сделали [чтобы радоваться]. Сегодня порадуемся, завтра нужно будет готовиться к следующему матчу. Ребят и болельщиков - с победой. Лишнего ничего не буду говорить, хотелось бы делом доказывать", - сказал Парфенов.

Первый мяч в игре "Арсенал" забил с пенальти, который реализовал Владислав Пантелеев. "Главное, чтобы пенальти зарабатывались и их давали. А кто будет бить, решим", - заключил Парфенов.

"Арсенал" прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (восемь поражений, две ничьи) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.

В следующем туре тульский клуб 17 марта в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", ЦСКА в тот же день примет петербургский "Зенит".

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