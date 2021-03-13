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Санкции WADA против российского спорта

Щекутьев: "Прощание славянки" - отличный вариант для замены российского гимна на Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бокса России также предложил рассмотреть в этом качестве русские классические композиции
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев Федерация бокса России
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев
© Федерация бокса России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Композиция "Прощание славянки" может быть использована в качестве замены гимна российских спортсменов на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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"На мой взгляд, МОК [Международный олимпийский комитет] с большей вероятностью одобрит вариант, не такой созвучный с Россией, как "Катюша". Отличным вариантом мог бы быть марш "Прощание славянки" или же русская классика - Чайковский, Глинка, Рахманинов", - сказал Щекутьев.

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Санкции WADA против российского спорта
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