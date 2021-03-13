Щекутьев: "Прощание славянки" - отличный вариант для замены российского гимна на Олимпиаде

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Композиция "Прощание славянки" может быть использована в качестве замены гимна российских спортсменов на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В пятницу портал Inside the Games сообщил, что Спортивный арбитражный суд запретил использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх.

"На мой взгляд, МОК [Международный олимпийский комитет] с большей вероятностью одобрит вариант, не такой созвучный с Россией, как "Катюша". Отличным вариантом мог бы быть марш "Прощание славянки" или же русская классика - Чайковский, Глинка, Рахманинов", - сказал Щекутьев.