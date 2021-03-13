"Зенит" разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Голами отметились Вячеслав Караваев (51-я минута), Сердар Азмун (65, с пенальти), Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).

Петербургский клуб прервал трехматчевую серию без побед, после возобновления сезона "Зенит" проиграл дома в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России "Арсеналу" (1:2), в чемпионате России сыграл вничью на своем поле с "Ростовом" (2:2) и уступил "Рубину" (1:2).

"Ахмат" не может обыграть "Зенит" в чемпионате России на протяжении восьми матчей кряду (три поражения, пять ничьих), в последний раз грозненцы победили 7 мая 2017 года (в гостях, со счетом 1:0). Серия без побед "Ахмата" в нынешнем чемпионате насчитывает восемь матчей (пять поражений, три ничьи).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. "Ахмат" с 26 очками идет на 11-й строчке. В следующем туре петербуржцы 17 марта на выезде сыграют против московского ЦСКА, "Ахмат" в тот же день примет тульский "Арсенал".