"Зенит" разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.
Голами отметились Вячеслав Караваев (51-я минута), Сердар Азмун (65, с пенальти), Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).
Петербургский клуб прервал трехматчевую серию без побед, после возобновления сезона "Зенит" проиграл дома в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России "Арсеналу" (1:2), в чемпионате России сыграл вничью на своем поле с "Ростовом" (2:2) и уступил "Рубину" (1:2).
"Ахмат" не может обыграть "Зенит" в чемпионате России на протяжении восьми матчей кряду (три поражения, пять ничьих), в последний раз грозненцы победили 7 мая 2017 года (в гостях, со счетом 1:0). Серия без побед "Ахмата" в нынешнем чемпионате насчитывает восемь матчей (пять поражений, три ничьи).
"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. "Ахмат" с 26 очками идет на 11-й строчке. В следующем туре петербуржцы 17 марта на выезде сыграют против московского ЦСКА, "Ахмат" в тот же день примет тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|13
|6
|3
|50-19
|45
|2
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|7
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|8
|Рубин
|21
|10
|4
|7
|28-26
|34
|9
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|10
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|11
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|20-29
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13