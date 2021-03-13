{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургского клуба
Дмитрий Чистяков ("Зенит") и Бернард Бериша ("Ахмат") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Дмитрий Чистяков ("Зенит") и Бернард Бериша ("Ахмат")
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 13 марта. "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

На эту тему
"Арсенал" обыграл ЦСКА и прервал 10-матчевую серию без побед в чемпионате России

Голами отметились Вячеслав Караваев (51-я минута), Сердар Азмун (65, с пенальти), Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).

Петербургский клуб прервал трехматчевую серию без побед, после возобновления сезона "Зенит" проиграл дома в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России "Арсеналу" (1:2), в чемпионате России сыграл вничью на своем поле с "Ростовом" (2:2) и уступил "Рубину" (1:2).

"Ахмат" не может обыграть "Зенит" в чемпионате России на протяжении восьми матчей кряду (три поражения, пять ничьих), в последний раз грозненцы победили 7 мая 2017 года (в гостях, со счетом 1:0). Серия без побед "Ахмата" в нынешнем чемпионате насчитывает восемь матчей (пять поражений, три ничьи).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. "Ахмат" с 26 очками идет на 11-й строчке. В следующем туре петербуржцы 17 марта на выезде сыграют против московского ЦСКА, "Ахмат" в тот же день примет тульский "Арсенал".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22136350-1945
2ЦСКА22124638-2140
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов22104826-2334
8Рубин21104728-2634
9Химки2295827-3132
10Краснодар2194838-2731
11Ахмат22751020-2926
12Урал22511619-2526
13Ротор22461212-3218
14Арсенал22451319-3817
15Уфа21351315-3314
16Тамбов21341414-3413

 

Теги
Российский футбол
НХЛ
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин вошел в состав команды на матч НХЛ против "Бостона"
Нападающий пропустил девять встреч
Читать полностью