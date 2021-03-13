Чемпион России борец Сидаков признался, что собирался на финал как на последний бой

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Чемпион России по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков собирался на финальную схватку с Разамбеком Жамаловым как на последний бой. Об этом Сидаков рассказал журналистам после победы.

Чемпионат России в Улан-Удэ является этапом отбора в российскую команду на Олимпиаду в Токио. Сидаков одержал верх над Жамаловым в финале со счетом 3:2. Исход поединка, в котором всю первую половину лидировал Жамалов, решился на последних десяти секундах в результате нескольких результативных действий Сидакова.

"Собирался сегодня как на последний бой - соперник непростой, борьба была напряженной, поэтому было тяжело. Своей борьбой сегодня я не очень доволен, но удача все-таки оказалась на моей стороне. Сейчас я спустился с пьедестала и сразу же забыл об этом результате - готовимся дальше".

Сидаков является чемпионом мира 2018 и 2019 годов, победителем Европейских игр 2019 года, чемпионом России 2016, 2018 годов. Жамалов является обладателем золота Кубка мира 2020 года.