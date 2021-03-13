Матыцин поздравил российских лыжников Большунова и Ступак с победами на этапе Кубка мира

ТАСС, 13 марта. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победами в гонках с общего старта классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Комментарий министра приводит пресс-служба Министерства спорта.

"Российские лыжники снова порадовали нас своими блестящими результатами, - сказал Матыцин. - Александр Большунов стал сегодня сильнейшим в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Поздравляю лидера сборной России с этой красивой победой! Александр подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя - норвежца Йоханнеса Клебо - на 18 секунд".

"Поздравляю с победой в женском масс-старте на 10 км Юлию Ступак. Она вернулась в состав сборной России после рождения сына, но пропуск прошлого сезона не отразился на ее настрое, Юлия снова показывает очень высокие результаты. В нынешнем сезоне она становилась второй в общем зачете престижной многодневки "Тур де Ски", выиграла серебро в эстафете на чемпионате мира. Уверен, в будущих гонках мы еще не раз увидим Юлию Ступак на пьедестале почета", - добавил министр спорта.

Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье двумя гонками преследования свободным стилем. Большунов в начале февраля досрочно обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.