Борец Анзор Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата России с братом "по закону гор"

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Чемпион Европейских игр 2019 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев стал обладателем бронзы чемпионата России в Улан-Удэ, определив судьбу медали с младшим братом Зелимханом Хизриевым "по закону гор". Так результат схватки за бронзу Анзор Хизриев пояснил журналистам.

В схватке за бронзовую медаль чемпионата России победа была присуждена старшему брату 30-летнему Анзору ввиду неявки соперника - 25-летнего Зелимхана.

"Схватка могла и состояться - все что угодно может быть. Но у нас так принято - больший приоритет имеет старший, младший по закону гор должен посодействовать, - сказал Анзор Хизриев. - В любом случае стань третьим он или я - эта медаль в нашей копилке. Без разницы".

Победителем чемпионата России в весовой категории до 125 кг стал Сергей Козырев, одолевший в финале турнира Ацамаза Теблоева - 3:3 (победа по последнему результативному действию). Вторую бронзовую медаль завоевал Балдан Цыжипов.