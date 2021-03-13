Мазепин опередил Хэмилтона во второй день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 13 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин показал 14-е время во второй день предсезонных тестов. Тестовые заезды проходят в Бахрейне.

Результат 22-летнего гонщика составил 1 минуту 33,101 секунды (76 кругов). Лучшее время показал финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас (1.30,289, 58 кругов), вторым стал француз Пьер Гасли из "Альфа Таури" (1.30,413, 87 кругов), третьим - канадец Лэнс Стролл из команды "Астон Мартин" (1.31,460, 70 кругов).

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" показал 15-й результат (1.33,399, 58 кругов). Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, в субботу стал 12-м (1.32,883, 88 кругов).

Тесты продолжатся в воскресенье.