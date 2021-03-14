"Спартак" победил в дерби, ЦСКА оступился в Туле. Итоги дня в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Интрига в борьбе за чемпионский титул в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает закручиваться. Действующий победитель турнира петербургский "Зенит" в субботу прервал неудачную серию, одержав крупную победу над грозненским "Ахматом" (4:0), его ближайший преследователь ЦСКА в Туле сенсационно проиграл местному "Арсеналу" (1:2), чем воспользовался "Спартак" - красно-белые в дерби обыграли "Динамо" (2:1) и вышли на второе место в турнирной таблице. Центральным матчем игрового дня и, возможно, всего 22-го тура, стало дерби между "Динамо" и "Спартаком". Команды встретились уже во второй раз в 2021 году - 20 февраля они также играли на "ВТБ-Арене", в 1/8 финала Бетсити - Кубка России победу со счетом 2:0 одержали бело-голубые. Тогда в составе "Спартака" отсутствовал полузащитник Алекс Крал, кроме того, красно-белые еще не успели подписать контракт с игроком группы атаки Квинси Промесом.

'Матч ТВ'

Главной темой для обсуждения перед матчем стали решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу четвертых желтых карточек, которые ведут к дисквалификации на одну игру, показанных полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину и защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго в предыдущих встречах чемпионата. Оба клуба обратились в комитет, чтобы оспорить предупреждения, показанные их футболистам. КДК в сходных ситуациях принял разные решения - отстранение Фомина было отменено, а вердикт в отношении Жиго остался в силе. Перед началом матча стартовый состав хозяев объявляли хоккеисты "Динамо" Иван Бочаров, Андрей Миронов и Сергей Бойков, чья команда пробилась в 1/4 финала Кубка Гагарина. Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц неожиданно решил выпустить в стартовом составе бывшего капитана "Спартака" Сергея Паршивлюка вместо Гильермо Варелы. На протяжении всего первого тайма красно-белые владели инициативой, но пропустили первыми после автогола Павла Маслова. Спустя десять с небольшим минут Александр Соболев выбрался из-под опеки и выдал отличную передачу на Виктора Мозеса, который из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Антона Шунина.

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Нигериец до гола имел еще один хороший момент и был одним из самых активных в составе "Спартака", но на 40-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его заменил Наиль Умяров, который занял место в центре полузащиты, а на позицию крайнего защитника перестроился Роман Зобнин. Как сообщил ТАСС после игры директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, у автора первого гола диагностировано повреждение боковой связки левого коленного сустава. При этом Фетисов не стал исключать того, что футболист восстановится от травмы до паузы на матчи сборных. После перерыва сценарий игры не изменился, и на 63-й минуте Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева. Интересно, что в кубковом матче динамовцы забили победный гол также с пенальти, назначенного за игру рукой Мозеса. В концовке бело-голубые могли уйти от поражения, но после ударов вышедших на замену Варелы и Константина Тюкавина с близкого расстояния "Спартак" дважды выручил Александр Максименко. Уже в компенсированное арбитром время Роман Евгеньев отправил мяч мимо ворот после удара с угла вратарской площади. Залог победы - высокий класс игроков "Спартака" Помощник отбывающего дисквалификацию главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреас Хинкель назвал прошедший матч отличным дерби. "В первом тайме мы чуть лучше контролировали игру, но "Динамо" открыло счет. Мы не сбавили темп, показали характер и смогли сравнять счет. В перерыве мы поняли, что силы есть и можно продолжать давить и не сбавлять обороты, вынудили соперника ошибиться в их штрафной и забили с пенальти", - сказал он. "Потом было много моментов у обеих команд, но Максименко хорошо показал себя и провел отличный матч. Повлияло ли на настрой команды поражение от "Динамо" в Кубке России и отмена желтой карточки Фомину? Может, для ребят, но я не фокусировался на этой теме. В кубковом матче контролировали ход игры, имели моменты, но проиграли; на поле мы выходили без страха", - подчеркнул специалист.

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В свою очередь главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на послематчевой пресс-конференции отметил боевой характер дерби со "Спартаком". "У нас было много хороших отрезков, ребята хорошо показали себя. Мы бились до конца и старались переломить ход матча. Шансы отыграться были, и, я считаю, мы были достойны ничьей и набранного очка", - отметил он. Отвечая на вопрос о причинах поражения, Шварц назвал два фактора - очень высокий класс игроков "Спартака" и недостаточная точность при игре в переходных фазах. "У нас хватало брака в передачах, не получалось осуществлять переходы с завершением и созданием опасных моментов. Но, считаю, как минимум одного очка мы сегодня заслуживали", - добавил главный тренер "Динамо". Первая победа "Зенита" в 2021 году. И сразу разгром Лидер турнирной таблицы чемпионата России и действующий победитель РПЛ петербургский "Зенит" начал год неудачно. Команда под руководством главного тренера Сергея Семака сначала вылетела из Бетсити - Кубка России на стадии 1/8 финала, проиграв дома тульскому "Арсеналу" (1:2), после чего на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" (2:2), пропустив второй мяч в концовке, и на выезде уступила казанскому "Рубину" (1:2). В той игре сине-бело-голубые пропустили второй мяч в компенсированное ко второму тайму время, но могли отыграться, если бы форвард Артем Дзюба реализовал пенальти. В субботу петербуржцы прервали неудачную серию, разгромив грозненский "Ахмат". В первом тайме счет не был открыт, зато во второй половине встречи хозяева поля отправили в сетку ворот Гиорги Шелии четыре безответных мяча. По разу отличились защитник Вячеслав Караваев, нападающие Сердар Азмун (с пенальти) и Дзюба, а также атакующий полузащитник Андрей Мостовой. Иранский форвард сине-бело-голубых продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров РПЛ - после игры с "Ахматом" в его активе 13 голов, второе место занимает Дзюба (12), третью строчку делят Джордже Деспотович из "Рубина" и Джордан Ларссон из "Спартака" (по 10).

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Игру на "Газпром Арене" из-за дисквалификации пропускал защитник и капитан "Зенита" Деян Ловрен. В его отсутствие капитанская повязка досталась не Дзюбе, который начинал сезон в этом статусе, а полузащитнику Магомеду Оздоеву. На послематчевой пресс-конференции Семак не стал распространяться о причинах такого выбора. Вместе с тем он не стал исключать возвращения повязки форварду. Говоря о матче, Семак отметил, что первый тайм получился тяжелым. "Если сравнивать два предыдущих матча и сегодняшний, то в первом тайме мы создали наименьшее количество моментов, - отметил специалист, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". - Но после забитого мяча игра раскрылась. Были отрезки, когда мы теряли нити игры, но в остальном сыграли хорошо, создали много моментов, что важно, забили много, заработали три очка абсолютно заслуженно". Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев после игры во флеш-интервью в эфире "Матч Премьер" поздравил соперника с победой, назвав "Зенит" лучшей командой России. "Пусть так и продолжают. Похвалил ребят за 60 минут игры, дальше важно, чтобы характер был. Или ресурсы", - добавил он. На послематчевой пресс-конференции специалист отдельно высказался по поводу пенальти, с которого был забит второй мяч "Зенита". В том моменте защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков упал в штрафной "Ахмата" после контакта со стороны Александра Пуцко. На вопрос о том, был ли в том эпизоде одиннадцатиметровый, он ответил: "Не высказываюсь по поводу судейства, а по поводу игрового эпизода - мне кажется, с нашей стороны не было нарушения". ЦСКА оступился в заснеженной Туле Во втором по хронологии матче дня занимавший второе место в турнирной таблице ЦСКА на выезде потерпел поражение от тульского "Арсенала". Хозяева поля победили благодаря двум голам игроков из системы московского "Спартака" в концовке первого тайма - счет ударом с пенальти открыл бывший полузащитник красно-белых Владислав Пантелеев, второй гол на счету арендованного у столичного клуба Александра Ломовицкого. На это армейцы на 90-й минуте смогли ответить точным ударом полузащитника Наира Тикнизяна, для которого этот мяч стал дебютным на профессиональном уровне. Уже в компенсированное ко второму тайму время за вторые желтые карточки были удалены игроки "Арсенала" Валерий Громыко и Александр Довбня.

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Перед матчем в Туле ЦСКА получил шанс включить в состав защитника Марио Фернандеса, в предыдущей игре он получил четвертую желтую карточку и должен был быть дисквалифицирован на игру 22-го тура. 11 марта КДК РФС признал вынесение предупреждения ошибочным, благодаря чему натурализованный бразилец получил возможность сыграть в субботу. На 22-й минуте матча в борьбе с Ломовицким игрок обороны армейцев получил травму, ему потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и на 26-й минуте был заменен на Георгия Щенникова. Как сообщил ТАСС один из врачей скорой помощи, Фернандесу диагностировали ушиб, он избежал перелома. Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов сдержанно оценил победу над одним из фаворитов РПЛ. "Пока ничего не сделали [чтобы радоваться], - сказал он ТАСС. - Сегодня порадуемся, завтра нужно будет готовиться к следующему матчу. Ребят и болельщиков - с победой, лишнего ничего не буду говорить, хотелось бы делом доказывать". Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев в разговоре с ТАСС после финального свистка отметил, что команде некуда было отступать и она должна была побеждать. "Ребята - молодцы, показали, доказали, что они умеют играть. В последние 10 минут сложности были, но они справились. Хочу поздравить их", - сказал собеседник агентства, отметив, что разговоров об отставке Парфенова не было и он победой над ЦСКА доказал, что является тренером. В свою очередь главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" назвал игру против "Арсенала" достаточно странной. "Мы сбросили оковы, только когда начали проигрывать. Особенно неплохо провели последние 20 минут. Большую роль сыграл пенальти в наши ворота - это заставило нас торопиться, а соперник стал тянуть время, тем не менее в концовке должны были сыграть вничью", - отметил белорусский специалист. "Арсенал" в субботу прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (восемь поражений, две ничьи). ЦСКА потерпел второе подряд выездное поражение в чемпионате страны. "Урал" дождался гола в концовке Игровой день начинался в Екатеринбурге матчем между 12-й и 13-й командами чемпионата России - местным "Уралом" и волгоградским "Ротором". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, автором единственного гола стал полузащитник Эрик Бикфалви. Благодаря этому мячу екатеринбуржцы прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре ничьих и одно поражение), предыдущую победу они одержали 29 ноября в домашней встрече против "Сочи" (1:0). Для "Ротора" это поражение стало первым в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

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Президент "Урала" Григорий Иванов после домашней победы заявил ТАСС, что проблемы с реализацией являются большой бедой команды. "Игра была нормальная, мы владели преимуществом. Долго не могли забить - это наша большая беда. Самое главное, что забили и выиграли", - сказал он, признав также, что встреча с "Ротором" получилась тяжелой и в концовке уральцы едва не привезли себе гол. Гендиректор волгоградцев Андрей Рекечинский после финального свистка заявил, что остался недоволен как результатом, так и игрой команды. "Что можно говорить, если вторую игру подряд команда ни разу не попадает в створ ворот. Есть претензии и по самоотдаче. Результат справедливый - "Урал" заслуженно победил", - признал собеседник агентства. "Зенита" увеличил отрыв от ближайшего преследователя После субботних матчей 22-го тура РПЛ тройка лидеров в турнирной таблице выглядит следующим образом: "Зенит" (45 очков), "Спартак" (41) и ЦСКА (40). В воскресенье армейцев по набранным очкам может догнать "Сочи", который в Москве на "РЖД-Арене" встретится с "Локомотивом". Также в этот день состоятся игры "Уфа" - "Рубин" и "Тамбов" - "Краснодар". Последний перед паузой на игры сборных, 23-й тур РПЛ будет иметь большое значение с точки зрения борьбы за чемпионство. 17 марта занимающий первое место "Зенит" в Москве на "ВЭБ-Арене" встретится с располагающимся на третьей строчке ЦСКА (начало - 20:00 мск). Также в следующую среду состоятся игры "Ротор" - "Ростов" (18:00) и "Ахмат" - "Арсенал" (20:00). 18 марта "Уфа" примет "Локомотив" (17:00), "Спартак" дома сыграет с "Уралом" (19:00), а "Краснодар" - с "Динамо" (19:00); 19 марта "Сочи" и "Рубин" на своих полях встретятся с "Тамбовом" и "Химками" (обе игры начнутся в 19:00) соответственно.