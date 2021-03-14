Призер чемпионата мира боксер Галанов вернулся в спорт после дисквалификации за фуросемид

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2017 года Тамир Галанов принял решение возобновить карьеру после того, как отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Баясхалан Чимитов.

Причиной дисквалификации Галанова стал обнаруженный в допинг-пробе фуросемид. Фуросемид сам по себе не является допингом, но может быть использован для быстрого выведения из организма запрещенных веществ и приравнен к допинговым препаратам. Срок дисквалификации 32-летнего боксера, имеющего в активе также серебряную награду чемпионата Европы - 2011, истек 11 марта.

"Тамир возобновляет свою карьеру, - отметил Чимитов. - Мы хотим, чтобы его возвращение состоялось на турнире на призы Виктора Агеева в Балашихе". Соревнования пройдут с 22 по 28 марта.

"Галанов пока не ставит перед собой больших задач, - продолжил тренер. - Ему нужно прочувствовать себя, поверить в свои силы. Будем двигаться шаг за шагом. Серьезные цели мы однозначно будем ставить перед собой, но сейчас надо понять, на что он способен на данный момент".

Чимитов считает, что его подопечный способен достичь прежних высот, если будет много работать на тренировках. "Я очень надеюсь на это", - признался тренер.