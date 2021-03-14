Тренер "Айлендерс" назвал Варламова лучшим игроком матча НХЛ против "Нью-Джерси"

В ночь на воскресенье "Айлендерс" в гостях обыграли "Нью-Джерси" со счетом 3:2, Варламов отразил 26 бросков по своим воротам.

ТАСС, 14 марта. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов был лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси". Такое мнение высказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Я думаю, мы легко могли проиграть матч, мне не понравилась наша игра в первых двух периодах, - сказал Тротц. - Думаю, что Варламов был нашим лучшим игроком. Нападающим не хватало сил в игре, поэтому я считаю, что наша защита вместе с вратарем выручила их".

В текущем сезоне Варламов провел 20 матчей, отражая в среднем 92,9% бросков по своим воротам. "Айлендерс" занимают первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 40 очков в 28 матчах. 15 марта клуб из Нью-Йорка проведет еще одну гостевую встречу против "Нью-Джерси".