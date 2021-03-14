Мамиашвили подвел итоги предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля решили основные задачи на предолимпийском чемпионате России в Улан-Удэ, теперь команде нужно сделать все, чтобы подойти к Играм в достойном моральном состоянии и физической форме. Об этом президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал журналистам.

Победителями чемпионата России, который является одним из главным этапов отбора в олимпийскую команду на Игры в Токио, стали Завур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (97 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

"Основная задача, думаю, здесь была решена. Все те, кто был настроен, кто имел возможности в силу своей подготовки, показали здесь все, что могли. Теперь основное - через несколько дней мы летим в Будапешт, на лицензионный европейский турнир, где нужно окончательно решать все задачи. Речь идет о лицензиях на Олимпийские игры в пяти весовых категориях у девочек, трех в греко-римской борьбе и одной в тяжелом весе в вольной борьбе. Так что все только начинается".

Европейский квалификационный турнир пройдет 18-21 марта в Будапеште.

Мамиашвили отметил здоровую конкуренцию на чемпионате в Улан-Удэ: "Отрадно отметить то, что в каждой весовой категории, особенно в олимпийских весах, сложилась здоровая конкуренция. Здесь соперничали и молодые ребята, и уже умудренные опытом, состоявшиеся чемпионы. Видно, как они были готовы, и понятно, что для многих основной задачей здесь было побеждать. Единственный вопрос - тяжелый вес".

"Никаких экспериментов"

До Олимпиады российским борцам еще предстоит выступление на чемпионате Европы, который пройдет во второй половине апреля в Польше: "В этом отношении никаких экспериментов быть не должно, и не потому, что мы должны перестраховаться, просто у нас есть опыт в подготовке. Тем более все мы живем в непростой ситуации, связанной с ограничениями, долгим неучастием в соревнованиях. На данном этапе коронавирусной инфекцией у нас переболели практически 99 процентов спортсменов".