"Крылья Советов" рассчитывают провести следующий домашний матч на "Самара-Арене"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Руководство самарских "Крыльев Советов" рассчитывает провести следующий домашний матч первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе "Самара-Арена". Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

На "Самара-Арене" в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Пресс-секретарь ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины. 1 марта в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на директора ГАУ СО "Самара-Арена" Виталия Иванова сообщили, что устранение дефекта, обнаруженного на стадионе, продлится до середины марта, из-за чего матчи "Крыльев Советов" будут проходить на стадионе "Металлург".

"Ситуация в процессе решения. Есть надежда на то, что следующая домашняя игра, которая должна состояться 24 марта, пройдет на "Самара-Арене". Очень рассчитываем на это", - сказал Калакуцкий.

"В процентах мне сложно оценивать вероятность [возвращения команды на стадион]. Знаю, что устранение всех этих неисправностей находится в процессе. Более четкое понимание в этой ситуации будет к середине недели", - отметил гендиректор "Крыльев Советов".

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для "Крыльев Советов".

Самарский клуб в турнирной таблице ФНЛ занимает первое место, набрав в 29 матчах 64 очка, отрыв от идущего вторым "Оренбурга" составляет четыре очка. 14 марта "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" примут омский "Иртыш". Следующая домашняя игра команды запланирована на 24 марта, в этот день самарцы сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".