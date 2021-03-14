Тедеев считает, что чемпионат России по вольной борьбе не преподнес сюрпризов

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе, завершившийся в Улан-Удэ в воскресенье, не преподнес сюрпризов главному тренеру сборной России Дзамболату Тедееву, победителями турнира стали борцы, которые стабильно выступали в нынешнем олимпийском цикле. Об этом Тедеев сообщил журналистам после соревнований.

Победителями чемпионата России в олимпийских весовых категориях стали Завур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (97 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг). Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев был освобожден от участия в турнире.

"Те, кто стабильно боролся в этом цикле, и выиграли, - подвел итоги чемпионата Тедеев. - Но от преждевременных выводов воздержусь. Что касается предстоящего чемпионата Европы, решать будем по готовности спортсменов".

Во второй половине апреля сборной России предстоит выступление на чемпионате Европы в Польше, а с 18 по 21 марта команда отправится в Будапешт на европейский лицензионный турнир, на котором Шамилю Шарипову предстоит побороться за единственную недостающую лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 125 кг.

"Если Шарипов привезет лицензию, то к чемпионату Европы в Новогорске будет прикидка с чемпионом России [Козыревым]. Не будет лицензии - на Европу поедет чемпион России. Но сомнений в лицензии нет, выиграем, иначе на Олимпиаде нам и делать нечего".

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.