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Зимние олимпийские виды спорта

Клебо и Колонья получат приглашения на участие в Югорском лыжном марафоне

Соревнования пройдут 10 апреля
Дарио Колонья и Йоханнес Клебо EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Дарио Колонья и Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2021 года норвежец Йоханнес Клебо и четырехкратный олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья будут приглашены для участия в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов соревнований Сергей Крянин.

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"У нас еще есть некоторые задумки, сразу после завершения Кубка мира мы будем проводить переговоры с Клебо и Колоньей. Возможно, у них появится желание приехать к нам, хотя пандемия, конечно, может стать препятствием для участия в Югорском марафоне. Но если они примут наши приглашения, которые будут на днях отправлены, то мы готовы оказать всяческое содействие и поможем приехать на соревнования", - сказал Крянин.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки могут выбрать одну из трех дистанций - 5, 25 или 50 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Заключительный этап Кубка мира завершится в воскресенье в швейцарском Энгадине мужской гонкой преследования на 50 км свободным стилем.

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Зимние олимпийские виды спорта
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