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Зимние олимпийские виды спорта

В оргкомитете сообщили, что Большунов выступит на Югорском лыжном марафоне

Также в соревнованиях примут участие Сергей Устюгов, Александр Легков, Алексей Червоткин, Наталья Непряева
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил участие лидера национальной команды Александра Большунова в Югорском лыжном марафоне, который запланирован на 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов соревнований Сергей Крянин.

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"Сергей Устюгов и Александр Легков однозначно будут выступать на Югорском марафоне. На днях я связывался с Юрием Викторовичем Бородавко, который подтвердил участие не только Александра Большунова, но и других ведущих спортсменов: Алексея Червоткина, Натальи Непряевой и других лыжников из его группы, которые должны приехать в Ханты-Мансийск напрямую из Тюмени. Все хотят принять участие в этом лыжном празднике, посоревноваться и пообщаться с болельщиками", - сказал Крянин.

Ранее Крянин сообщил, что приглашения на Югорский марафон - 2021 также получат обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2021 года норвежец Йоханнес Клебо и четырехкратный олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки могут выбрать одну из трех дистанций - 5, 25 или 50 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.

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Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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