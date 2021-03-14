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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Мельникова стала победителем чемпионата России в вольных упражнениях

Виктория Листунова выиграла в упражнении на бревне

ПЕНЗА, 14 марта. /ТАСС/. Ангелина Мельникова заняла первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в Пензе.

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Мельникова получила 14,400 балла. На втором месте - Виктория Листунова (13,900 балла), на третьем - Владислава Уразова (13,700 балла).

Листунова стала лучшей в упражнениях на бревне (14,500). Серебряный призер - Елена Герасимова (14,266 балла), бронзовый - Виктория Трыкина (13,633 балла).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.

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