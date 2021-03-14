В "Спартаке" уточнили характер травмы Ларссона

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Жордан Ларссон в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" получил повреждение приводящих мышц бедра. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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"Спартак" в субботу обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Из-за травм были заменены полузащитник красно-белых Виктор Мозес и Ларссон. Как сообщил ТАСС Фетисов, у хавбека диагностировано повреждение боковой связки левого коленного сустава, отметив, что он может восстановится до перерыва на матчи сборных, а у форварда - сильный ушиб.

"Мозесу завтра предстоит глубокое обследование. У Ларссона повреждение приводящих мышц. Сроки его восстановления пока неизвестны", - сказал Фетисов.

"Спартак" после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка. В 23-м туре РПЛ красно-белые 18 марта в Москве сыграют с екатеринбургским "Уралом".