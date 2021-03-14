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Футбол в России

Титов: футболиста "Спартака" Промеса нельзя загонять в рамки

Бывший игрок красно-белых назвал нидерландца универсальным футболистом

ТАСС, 14 марта. Футболисту столичного "Спартака" нидерландцу Квинси Промесу не нужна позиция на поле, его нельзя загонять в рамки. Такое мнение высказал бывший игрок красно-белых Егор Титов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Промесу позиция не нужна, его ни в коем случае нельзя загонять в рамки, он универсален - может играть справа, слева, под нападающим, на острие, - сказал Титов. - Как было у Романцева - Олег Иванович говорил: "На своей половине поля делайте одно, максимум два касания, а на чужой - творите. Я не могу вам запретить импровизировать". То же самое касается и Промеса, ему нельзя запрещать творить, тогда это уже будет не Квинси".

"Его мастерство и так видно, он способен разгонять атаки. Вообще в "Спартаке" сейчас хватает быстрых исполнителей: Промес, [Лукас] Айртон, [Джордан] Ларссон, [Роман] Зобнин, [Виктор] Мозес. Сегодняшний "Спартак" вот с таким настроем, самоотдачей и уровнем способен побороться с "Зенитом" за первое место. Нужно учитывать еще и то, что у питерцев календарь сложнее. Так что нас ждут увлекательные восемь туров", - добавил он.

Промес перешел в "Спартак" из амстердамского "Аякса" в феврале. Нидерландец с 2014 по 2018 год выступал за московский клуб, став чемпионом России и обладателем суперкубка.

"Спартак" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка. Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут 18 марта дома против екатеринбургского "Урала".

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