Лыжник Большунов стал шестым в заключительной гонке сезона на Кубке мира

ТАСС, 14 марта. Россиянин Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

Победу одержал норвежец Симен Крюгер, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 41,4 секунды, вторым стал его соотечественник Ханс Кристер Холунн (отставание - 1,2 секунды), третьим - швед Йенс Бурман (+3,0), четвертым - норвежец Йоханнес Клебо (+13,0). Отставание Большунова составило 17,7 секунды. В субботу россиянин выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем, в гонку преследования он ушел с 18-секундным отрывом от ближайшего преследователя - Клебо.

Россиянин Иван Якимушкин стал 13-м (+51,1), Алексей Червоткин, лидировавший в одиночном отрыве значительную часть дистанции, - 19-м (+1.20,7), Артем Мальцев - 27-м (+2.02,1), Илья Семиков - 31-м (+2.53,1), Евгений Белов - 58-м (+7.39,2), Андрей Мельниченко - 59-м (+7.47,2), Илья Порошкин - 62-м (+10.50,6).

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля. На прошедшем в конце февраля - начале марта чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте. На финише марафона в борьбе с Клебо сломал палку лидировавший на тот момент Большунов, из-за чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации Клебо золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - Крюгеру.

Гонка преследования стала заключительным стартом сезона-2020/21 на Кубке мира.