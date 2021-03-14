Бородавко: Большунов не смог победить в марафоне из-за усталости и недостатка мотивации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог одержать победу в воскресной гонке на 50 км из-за накопившейся по ходу длинного сезона усталости и недостатка мотивации. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Большунов занял шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Победу одержал норвежец Симен Крюгер, вторым стал его соотечественник Ханс Холунн, третьим - швед Йенс Бурман, четвертым - норвежец Йоханнес Клебо. Гонка преследования стала заключительным стартом сезона-2020/21 на Кубке мира.

"Чего не хватило Саше для того, чтобы завершить Кубок мира победой? Наверное, все-таки усталость накопилась, конец сезона, да и гонка тяжелейшая была. Допускаю, что мотивации еще Большунову не хватило. Не стоит его строго судить, нельзя во всех гонках побеждать", - сказал Бородавко.

На протяжении большой части дистанции в гонке лидировал российский лыжник Алексей Червоткин, преимущество которого над группой преследователей на одном из участков составляло полминуты. Однако он финишировал 19-м с отставанием почти в полторы минуты.

"Что касается отрыва Червоткина, то спортсмен сам принял такое решение. Но самое главное, что он попробовал взять на себя лидерство, хотя пока ему сил не хватает. Но все это обязательно придет к нему в будущем. А сейчас лучше идти вперед, чем отсиживаться", - сказал тренер.