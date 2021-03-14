ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим - норвежец Йоханнес Клебо (663). Россиянин Артем Мальцев стал пятым (604), Евгений Белов - седьмым (590), Андрей Мельниченко - восьмым (586), Денис Спицов - девятым (564).

Также Большунов получил малый Хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко, второе место занял Якимушкин (509), третье - норвежец Симен Крюгер (357), четвертое - Спицов (327), пятое - Белов (321), шестое - Мельниченко (319), десятое - Мальцев (298). В спринтерском зачете Большунов стал третьим (284). На первой строчке расположился итальянец Федерико Пеллегрино (439), на второй - россиянин Глеб Ретивых (369), девятой - россиянин Александр Терентьев (140).

Большунову 24 года, на минувшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе он впервые в карьере завоевал золотую медаль, также в его активе шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Большунов трижды выигрывал серебряные медали и один раз бронзовую на Олимпийских играх.