Определены семь российских гимнастов, которые выступят на чемпионате Европы

ПЕНЗА, 14 марта. /ТАСС/. Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Александр Карцев гарантировали себе участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной сборной Валентина Родионенко.

"У нас пять мужчин [выступят на чемпионате Европы]. Те, кто забронировали себе места: Карцев, Далалоян, Нагорный, Белявский, - сказала Родионенко. - Пятое место будет обсуждаться".

По ее словам, среди женщин участие в чемпионате Европы гарантировали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. "Еще на два места претендуют Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Яна Ворона", - добавила старший тренер.

В ходе чемпионата России, который завершился в воскресенье в Пензе, Ахаимова получила небольшую травму. "У нее болит нога, но она сейчас подлечится. Она опытная и все равно будет на сборах. У нее наибольшие шансы попасть [в сборную] четвертым номером", - сказала Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.