Шайбеков: футбольный клуб "Уфа" способен сохранить место в чемпионате России

"Уфа" в воскресенье дома потерпела крупное поражение от "Рубина" в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3.

"Рубин" был сильнее в этом матче, где-то у нас самих после 20-й минуты что-то не пошло, - сказал Шайбеков. - Есть ли претензии по настрою и самоотдаче к игрокам? Они сами, наверное, поймут, главный тренер примет решения. Кто-то где-то не добежал, кто-то потерял концентрацию, когда нам забивали".

В восьми турах до конца сезона-2020/21 в РПЛ "Уфа" сыграет с шестью клубами из верхней части турнирной таблицы - "Локомотивом", "Динамо", "Спартаком", "Сочи", ЦСКА и "Зенитом", а также с двумя клубами из второй восьмерки - "Ахматом" и "Арсеналом". "Можно ли говорить, что с учетом календаря команда обречена? Мы уже проходили это (в сезоне-2018/19 "Уфа" в стыковых матчах против "Томи" сохранила право выступать в РПЛ - прим. ТАСС). У нас были и сложнее графики. Если команда будет биться, мы добьемся результата", - отметил гендиректор "Уфы".

"Реально ли сохранить место в РПЛ, избежав стыков? Пока шансы есть, надо рассчитывать на то, чтобы остаться без стыков", - резюмировал собеседник агентства.

"Уфа" после 22 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание команды от зоны сохранения места в РПЛ на сезон-2021/22 составляет 12 очков, от зоны стыковых матчей - три очка. В 23-м туре команда из столицы Башкортостана 18 марта дома примет московский "Локомотив".