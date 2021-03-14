Шевченко: президент UFC хочет возвращения Нурмагомедова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет возвращения Хабиба Нурмагомедова, поэтому и поддерживает к этому интерес. Такое мнение ТАСС высказала чемпион UFC Валентина Шевченко.

"Думаю, Дэйна действительно хочет, чтобы Хабиб вернулся, - сказала Шевченко. - Почему нет? Но здесь сложно говорить, потому что мы не знаем, какие мысли у Хабиба именно сейчас. Возможно, он просто хочет немного отдохнуть для того, чтобы потом вернуться. Возможно, нет".

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. Впоследствии Уайт неоднократно предлагал россиянину возобновить карьеру.