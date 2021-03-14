Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Марселе

ТАСС, 14 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером.

Это первый титул Медведева, завоеванный в нынешнем сезоне. Ранее он проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем - в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

Медведев является третьей ракеткой мира, он выиграл десятый титул АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021). Медведев 15 марта впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.

Эрберу 29 лет, он располагается на 93-й строчке мирового рейтинга. Является победителем всех четырех турниров серии Большого шлема в парном разряде в разные годы, победителем Итогового турнира ATP 2019 года в парном разряде, а также победителем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции.

Призовой фонд турнира в Марселе составил $334 тыс.