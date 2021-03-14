Чемпионка UFC Шевченко готова провести третий бой против Нуньес

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко готова провести третий бой против бразильянки Аманды Нуньес. Об этом Шевченко заявила ТАСС.

"Во втором нашем бою у меня все получилось, и была маленькая деталь, из-за чего судьи отдали победу в ту сторону, - сказала Шевченко. - Я считаю, что тот бой я однозначно выиграла. Третий бой - на горизонте, это должно будет случиться. Если все будет проходить также, она будет доминировать в своей весовой категории, я - в своей, то третий бой обязательно произойдет".

Шевченко, представляющая Киргизию, проиграла Нуньес в двух предыдущих поединках единогласным и раздельным решением судей соответственно.

Нуньес является чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком весах.