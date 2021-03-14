{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Соболев считает, что футболисты "Спартака" игрой могут убедить Тедеско остаться в клубе

В декабре немецкий тренер заявил, что покинет команду по окончании сезона

ТАСС, 14 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев cчитает, что игроки могут заставить главного тренера Доменико Тедеско изменить решение об уходе из команды. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
"Спартак" победил в дерби, ЦСКА оступился в Туле. Итоги дня в чемпионате России по футболу

В декабре Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Владелец "Спартака" Леонид Федун позднее подтвердил, что немецкий специалист принял окончательное решение.

"Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно, - сказал 24-летний Соболев. - Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение".

Соболев выступает за "Спартак" с февраля 2020 года. Вторую часть сезона он проводил в московском клубе на правах аренды из "Крыльев Советов", в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 41 очко после 22 туров.

Теги
Российский футбол
ATP
Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Марселе
Российский теннисист признался, что ему удалось достичь того, о чем он мечтал в детстве
Читать полностью