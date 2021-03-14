Тарпищев считает, что теннисист Медведев может стать первой ракеткой мира к сентябрю

Медведев в воскресенье обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира ATP в Марселе. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером.

"Молодец, что выиграл. Его уровень и класс игры говорит о том, что независимо от того, что творится с организмом из-за нагрузок, он не падает ниже определенного высокого уровня. Медведев смотрелся тяжеловато, но выиграл турнир. Это предпосылка выиграть Большой шлем", - считает Тарпищев.

"Медведев второй в мире - это достижение. Сможет ли он стать первым - во многом зависит от результатов Джоковича. Но, думаю, при нормальном стечении обстоятельств Даня сможет быть первой ракеткой мира в сентябре", - добавил собеседник ТАСС.

Медведев завоевал первый титул в нынешнем сезоне. Ранее он проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем - в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

Медведев в данный момент является третьей ракеткой мира, он выиграл десятый титул АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021). Медведев 15 марта впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.