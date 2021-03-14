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Зимние олимпийские виды спорта

В Госдуме считают, что Большунова нужно представить к госнаграде за победу в Кубке мира

Российский лыжник стал обладателем большого Хрустального глобуса во второй раз подряд
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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В воскресенье Большунову во второй раз вручили большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

"Поздравляем Александра, - сказал Свищев. - Он добился результата, несмотря на то, что происходит - гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде".

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