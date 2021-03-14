Глава "Хааса" остался доволен работой Мазепина и Мика Шумахера на тестах "Формулы-1"

ТАСС, 14 марта. Руководитель американской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Гюнтер Штайнер доволен работой пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера на предсезонных тестах, которые прошли в Бахрейне. Комментарий Штайнера приводит пресс-служба команды.

В воскресенье прошли заключительные тестовые заезды, в ходе которых 22-летний россиянин Мазепин показал 14-е время (1.31,531; 67 кругов). Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, показал 15-й результат (1.32,053, 78 кругов).

"Это был хороший последний день, мы прошли все, как планировали, у нас не возникло никаких проблем, - сказал Штайнер. - Пилоты проделали хорошую работу, думаю, что они еще учатся и сами остались довольны своими результатами. Сегодня мы сделали все, что было необходимо, включая больше тренировок на пит-стопах. Так что, за исключением небольшого сбоя в пятницу утром, три дня тестов прошли хорошо, я очень доволен тем, как они прошли".

"Теперь нам нужно изучить все полученные данные и подготовиться к Гран-при Бахрейна. Думаю, что пилоты должны о многом подумать в течение следующей недели, прежде чем начать первый гоночный уик-энд, команда займется тем же самым", - добавил он.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.