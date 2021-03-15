Новый виток борьбы за еврокубки. "Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичный "Локомотив" благодаря победе над "Сочи" (3:1) в 22-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) поднялся в зону еврокубков. Первую с декабря победу одержал "Краснодар", одолев "Тамбов" (4:0). У сочинцев не играли из-за дисквалификации два ключевых футболиста - полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный. "Локомотив" воспользовался этим - дубль в матче сделал Франсуа Камано, который реализовал оба своих момента. Железнодорожники после двух подряд "сухих" побед пропустили, однако точный удар Федора Смолова развеял надежды сочинцев на очки.

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По словам главного тренера "Локомотива" Марко Николича, его команда еще далека от оптимального состояния. "У нас еще много травмированных. Многие футболисты не набрали оптимальную форму. На таком поле концентрацию нужно сохранять каждую минуту", - отметил сербский специалист. "Обидно за результат, но не за содержание игры. С "Локомотивом" нужно все 90 минут держать ухо востро: все три удара у них закончились голами. Мы создали предостаточно моментов, показали динамичный футбол. К сожалению, поражение подпортило удовольствие от игры", - подчеркнул главный тренер "Сочи" Владимир Федотов. "Много факторов, которые влияют на победу, нет какого-то одного. И подготовительная работа, и микроклимат в команде, новые люди, травмированные вышли, очень долго перечислять все факторы. Все, кто сегодня вышли на поле, проявили себя хорошо. Команда реализовала свои моменты, выиграла матч, и это самое главное", - сказал ТАСС член совета директоров железнодорожников Дмитрий Булыкин. Уверенная поступь "Рубина" В первом матче дня в столице Башкортостана местная "Уфа" потерпела поражение от казанского "Рубина". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей - голами отметились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников. Уфимцы продлили серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья). Казанцы, в свою очередь, не проигрывают на протяжении пяти игр (четыре победы и одна ничья), при этом в трех последних встречах команда под руководством главного тренера Леонида Слуцкого неизменно побеждала. "Уфа" не может обыграть "Рубин" на протяжении семи матчей подряд (два поражения и пять ничьих). В последний раз команда из столицы Башкортостана была сильнее географических соседей 30 октября 2017 года - тогда она на своем поле победила со счетом 2:1. При этом игры в Уфе в последнее время складывались неудачно для казанцев - в трех предыдущих играх они два раза сыграли вничью и один раз проиграли, а последняя, до воскресного матча, победа была датирована 5 ноября 2016 года.

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Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов после матча признал, что в игре команды было очень много брака, а также отметил, что в полузащите на поле вышло новое сочетание игроков - по его словам, во втором тайме пришлось перестроиться, но к тому моменту соперник вел со счетом 2:0. "Рубин" был сильнее нас, у нас многое не получалось. Надо успокоиться, неприятно проигрывать так, нужно все проанализировать и сделать выводы", - добавил наставник команды из столицы Башкортостана. После 22 туров "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков и отставая от зоны прямого сохранения прописки в элите российского футбола на сезон-2021/22 на 12 очков. Несмотря на это генеральный директор клуба Ринат Шайбеков заявил ТАСС, что команда способна сохранить место в премьер-лиге. "Мы уже проходили это, у нас были и сложнее графики (в сезоне-2018/19 "Уфа" в стыковых матчах против "Томи" сохранила право выступать в РПЛ - прим. ТАСС). Если команда будет биться, мы добьемся результата. Реально ли сохранить место в РПЛ, избежав стыков? Пока шансы есть, надо рассчитывать на то, чтобы остаться без стыков", - сказал он. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции назвал победу над "Уфой" достойной, уверенной и качественной, отметив, что, по его мнению, казанцы "доминировали с первой минуты и даже до забитого мяча имели несколько хороших моментов: и со стандартов, и с игры". На вопрос о том, стоит ли говорить, что работа зимой на сборах дала результат, учитывая три победы в трех матчах после возобновления сезона, он ответил: "На сборах мы готовились к 11 турам. Поэтому давайте дождемся еще восьми матчей, чтобы давать такого рода оценки".

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с ТАСС выразил надежду на то, что команда по итогам сезона сможет пробиться в еврокубки. На данный момент "Рубин" уступает идущему на дающем право выступить в квалификации Лиги конференций четвертом месте "Локомотиву" по дополнительным показателям. "Рубин" радует и, как мы любим говорить, светится новыми красками, - отметил он. - Будем надеяться и болеть за команду. Делать какие-то прогнозы всегда сложно, но, видя то, что происходит, будем болеть и надеяться на то, что зона еврокубков будет по плечу". "Краснодар" отмучился, "Тамбов" продолжает Во второй встрече воскресенья сошлись "Тамбов" и "Краснодар". Хозяева поля испытывают проблемы как спортивного, так и финансового характера. Нынешний состав команды собрался только в конце зимы после того, как большая часть игроков ушла из клуба из-за долгов по зарплате. При этом до возобновления чемпионата России всерьез шла речь о снятии команды и банкротстве, сейчас перспективы тамбовчан тоже не ясны - как заявлял ТАСС спортивный директор Павел Худяков, клуб определится с возможностью переезда в Саранск до середины апреля. Проблемы ставшего третьим в прошлом розыгрыше чемпионата России "Краснодара" относятся только к игре - команда из-за травм и коронавируса большую часть осеннего отрезка сезона играла в неоптимальном составе, из-за чего к моменту зимней паузы находилась на седьмом месте. При этом она с третьего места в группе Лиги чемпионов вышла в плей-офф Лиги Европы, но не смогла преодолеть стадию 1/16 финала турнира, проиграв загребскому "Динамо". В 2021 году подопечные главного тренера Мурада Мусаева не одержали ни одной победы в пяти матчах (четыре поражения и ничья) перед игрой с "Тамбовом", вылетев еще и из Бетсити - Кубка России от "Сочи" (1:2). В РПЛ краснодарцы с трудом спаслись в игре с "Уралом" (2:2) и потерпели самое крупное поражение в своей истории, проиграв "Спартаку" (1:6).

На эту тему "Тамбов" проиграл "Краснодару" и продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей

Несмотря на такие сложности, "Краснодар" был фаворитом в матче с "Тамбовом", что и подтвердил на поле. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей, голами отметились Реми Кабелла, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон и Алексей Ионов, который забил первый мяч в составе краснодарского клуба, реализовав пенальти. Проиграв в воскресенье, тамбовский клуб продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей (девять поражений, две ничьи). Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции отметил, что игра была напряженной, поскольку соперник прижимался к своим воротам, сделав ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. "Хорошо, что смогли забить в первом тайме, плохо - что не смогли реализовать еще два момента, которые у нас были, - отметил он. - Начало второго тайма тоже было хорошим, но мы упустили быструю атаку на наши ворота. Сработали замены, второй мяч успокоил игру, и дальше мы довели дело до уверенной победы". Худяков в разговоре с ТАСС выразил надежду на то, что пауза на матчи сборных пойдет команде на пользу. Последние матчи 23-го тура РПЛ пройдут 19 марта, а первые игры 24-го состоятся 3 апреля. "Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата", - сказал он. "Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу. До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей "Краснодара" высок. Это и стало в итоге решающим моментом", - добавил собеседник агентства. Момент истины перед паузой на матчи сборных По итогам 22-го тура чемпионата России занимающий первое место в турнирной таблице петербургский "Зенит" благодаря победе над грозненским "Ахматом" (4:0) увеличил отрыв от ближайших преследователей и довел количество набранных очков до 45. Располагавшийся до этого на второй строчке ЦСКА потерпел сенсационное поражение от тульского "Арсенала" (1:2) и позволил "Спартаку", который в дерби обыграл "Динамо" (2:1), обойти себя. В активе армейцев осталось 40 очков, у красно-белых теперь 41. Плотность в турнирной таблице РПЛ с четвертого по десятое места серьезная - команды разделяют всего пять очков. При этом сразу у трех клубов - "Локомотива", "Сочи" и "Рубина" - в активе по 37 очков, они занимают места с четвертого по шестое. На счету "Динамо" 36 очков, у "Краснодара" и "Ростова" - по 34, у идущих десятыми "Химок" - 32. Ясность в то, насколько напряженной будет борьба за чемпионство, должен внести центральный матч 23-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет "Зенит". Игра на "ВЭБ-Арене" состоится 17 марта, начало - 20:00 мск. Также в этот день пройдут игры "Ротор" - "Ростов" (18:00) и "Ахмат" - "Арсенал" (20:00). 18 марта состоятся игры "Уфа" - "Локомотив" (17:00), "Спартак" - "Урал" (19:00) и "Краснодар" - "Динамо" (19:00), 19 марта - "Сочи" - "Тамбов" и "Рубин" - "Химки" (обе игры начнутся в 19:00 мск).