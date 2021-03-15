Российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Он стал первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. Медведев стал вторым россиянином в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года (Сафин).

В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на счету 25-летнего Медведева десять титулов на турнирах ATP.

Рейтинг АТР от 15 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 008 очков;

2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 940;

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 625;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 6 765;

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 375;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 635;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 011;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 453;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 480...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) - 2 200...

42 (45). Аслан Карацев (Россия) - 1 395.