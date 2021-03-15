Радулов рассказал об исполнении победного буллита в матче НХЛ против "Коламбуса"

"Даллас" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в серии буллитов. Радулов реализовал победный буллит. Россиянин провел первый матч с 4 февраля, он не играл из-за травмы.

ТАСС, 15 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов не думал о том, как будет исполнять буллит в матче против "Коламбуса". Комментарий игрока приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

"Я особо не думал о том, что буду делать, - сказал Радулов. - Если ты перед буллитом придумаешь себе какой-то финт и постараешься его исполнить, это наверняка не сработает. Нужно выкатываться на вратаря не с загруженной головой, играть на импровизации. Я так сделал, и это для нас закончилось хорошо, это отличная командная победа".

Главный тренер "Далласа" Рик Боунесс отметил, что команде не хватало Радулова. "То, что Радулов забил, показывает его ценность, - сказал специалист. - Сразу видно, как нам не хватало такого игрока на буллитах. А еще я скажу, что Александр сегодня был очень хорош даже на лавке и заводил всю команду, очень позитивный, коллективный игрок".

Радулову 34 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 11 (3+8) очков в девяти встречах. "Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 24 очка в 24 матчах.