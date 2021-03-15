ФИФА подозревает трех футболистов из России в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщал, что антидопинговые правила нарушил нападающий "Ростова" Владимир Обухов. В его пробе, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

"Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь", - говорится в сообщении.

В РФС также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.