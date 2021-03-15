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Зимние олимпийские виды спорта

В федерации заявили о готовности Красноярска к проведению первенства мира по фристайлу

Турнир пройдет с 18 по 27 марта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Горнолыжный кластер "Сопка" в Красноярске готов к проведению первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Об этом заявил технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Лукаш Лигоцки, комментарий которого приводит пресс-служба "Корпорации развития Енисейской Сибири", выступающей оператором соревнований.

Делегация FIS перед стартом соревнований посетила кластер с инспекционным визитом. Делегаты оценили техническое состояние трасс, их соответствие требованиям FIS, а также инфраструктуру, созданную для участников соревнований.

"В рамках подготовки к первенству мира по фристайлу и сноуборду 2021 года здесь проделана большая работа, - сказал Лигоцки. - На данный момент все готово к тому, чтобы отлично провести соревнования. Ждем яркое спортивное событие".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир состоится в России впервые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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