В федерации заявили о готовности Красноярска к проведению первенства мира по фристайлу

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Горнолыжный кластер "Сопка" в Красноярске готов к проведению первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Об этом заявил технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Лукаш Лигоцки, комментарий которого приводит пресс-служба "Корпорации развития Енисейской Сибири", выступающей оператором соревнований.

Делегация FIS перед стартом соревнований посетила кластер с инспекционным визитом. Делегаты оценили техническое состояние трасс, их соответствие требованиям FIS, а также инфраструктуру, созданную для участников соревнований.

"В рамках подготовки к первенству мира по фристайлу и сноуборду 2021 года здесь проделана большая работа, - сказал Лигоцки. - На данный момент все готово к тому, чтобы отлично провести соревнования. Ждем яркое спортивное событие".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир состоится в России впервые.