Пацев: расследование дела о допинге футболистов из России может занять больше полугода

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Расследование в отношении трех игроков из России, которые подозреваются Международной федерацией футбола (ФИФА) в нарушении антидопинговых правил, может занять больше шести месяцев. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Артем Пацев.

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. В организации отметили, что "речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные". При этом, по информации портала "Чемпионат", одним из нарушителей является нападающий "Ростова" Владимир Обухов. Утверждается, что в его пробе, взятой восемь лет назад на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

"Только с 1 января 2021 года установлен ориентировочный срок, к которому нужно стремиться, - это шесть месяцев. Расследование случая, которое, как я понимаю, было восемь лет назад, может потребовать больше времени", - сказал Пацев.

"Наказание зависит от того, какое нарушение инкриминируется футболистам, - отметил он. - Максимальное наказание? Может быть и пожизненное [отстранение], в зависимости от того, что за нарушение, совершались ли нарушения. Наказание - от предупреждения до пожизненного".

"Там есть десять разных составов нарушений, за каждое - свое наказание. Сейчас дело только о возможном нарушении, поэтому есть очень много разных вариантов. По большинству нарушений базовая санкция тогда была два года. Это средний показатель с учетом того, что нарушение совершалось в первый раз", - добавил собеседник агентства.

Юрист отметил, что четче говорить о возможном наказании игроков можно будет, исходя из типа нарушения, наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств. "Если есть отягчающие обстоятельства, может быть четыре года и за первое нарушение. Разброс большой, нужно иметь более подробную информацию, чтобы говорить о возможных санкциях", - сказал он.