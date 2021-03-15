Бывший тренер "Торпедо" заявил, что не верит в историю с употреблением допинга Обуховым

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. В организации отметили, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. По информации портала "Чемпионат.com", одним из нарушителей является Обухов, который в то время выступал за "Торпедо". Утверждается, что в его пробе, взятой восемь лет назад на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

"Скрытая допинг-проба Обухова - как это вообще может быть возможно? Представьте "Торпедо" в 2013 году. Во-первых, эта команда ни на что не претендовала, - сказал Игнатьев. - О чемпионстве или Кубке России говорить не приходится. Во-вторых, зачем одному игроку из одиннадцати принимать допинг? Один игрок в футболе ничего не решает, в этом просто нет смысла".

"Для чего Обухову это надо? Он же и так понимает, что его зарплата от результатов не изменится - принимать допинг, который подрывает здоровье, просто нет смысла. Футболисты хотят получать зарплату как можно дольше, а одна таблетка портит здоровье - игроки на такое не идут. Я не верю во всю эту историю с Обуховым, это какой-то вброс", - добавил Игнатьев.

В сезоне-2012/13 "Торпедо", заняло 14-е место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги, Обухов провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

Обухову 29 лет, он является двукратным победителем молодежного первенства в составе московского "Спартака" (2008, 2010). Выступая за "Спартак-2", он выиграл первенство Профессиональной футбольной лиги в зоне "Запад" (2015). С 2020 года нападающий выступает за "Ростов".