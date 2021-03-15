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Допинг в спорте

Бывший тренер "Торпедо" заявил, что не верит в историю с употреблением допинга Обуховым

По мнению Бориса Игнатьева, футболист не мог пойти на такой шаг, поскольку понимал, что его зарплата не изменится от улучшения результатов

ТАСС, 15 марта. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Борис Игнатьев уверен, что нападающий Владимир Обухов не мог принимать допинг. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. В организации отметили, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. По информации портала "Чемпионат.com", одним из нарушителей является Обухов, который в то время выступал за "Торпедо". Утверждается, что в его пробе, взятой восемь лет назад на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

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"Скрытая допинг-проба Обухова - как это вообще может быть возможно? Представьте "Торпедо" в 2013 году. Во-первых, эта команда ни на что не претендовала, - сказал Игнатьев. - О чемпионстве или Кубке России говорить не приходится. Во-вторых, зачем одному игроку из одиннадцати принимать допинг? Один игрок в футболе ничего не решает, в этом просто нет смысла".

"Для чего Обухову это надо? Он же и так понимает, что его зарплата от результатов не изменится - принимать допинг, который подрывает здоровье, просто нет смысла. Футболисты хотят получать зарплату как можно дольше, а одна таблетка портит здоровье - игроки на такое не идут. Я не верю во всю эту историю с Обуховым, это какой-то вброс", - добавил Игнатьев.

В сезоне-2012/13 "Торпедо", заняло 14-е место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги, Обухов провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

Обухову 29 лет, он является двукратным победителем молодежного первенства в составе московского "Спартака" (2008, 2010). Выступая за "Спартак-2", он выиграл первенство Профессиональной футбольной лиги в зоне "Запад" (2015). С 2020 года нападающий выступает за "Ростов".

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