Вратарь "Рубина" Дюпин заявил, что всю жизнь мечтал получить вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России в понедельник объявил состав на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. Дюпин впервые в карьере получил приглашение в национальную команду.

"Даже не знал, что меня вызвали, - сказал Дюпин. - Я очень счастлив, безумно рад! Мечтал об этом всю жизнь. Надеюсь принести пользу сборной России".

"У меня и до этого были хорошие серии, но не вызывали, поэтому я тренировался и думал, что это [вызов в сборную России] не за горами, - признался вратарь "Рубина". - Но так, чтобы именно сейчас вызвали - для меня это новость, потому что до Нового года у меня была не очень хорошая серия (Дюпин пропустил по два мяча в матчах 14-го и 15-го туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Химок" и "Ростова", в которых "Рубин" проиграл, - прим. ТАСС) и я даже потерял место в основе, играл Никита Медведев. Думал, нужно провести серию получше. Получилось даже быстрее, чем я рассчитывал".

Голкипер "Рубина" отметил, что вызов в сборную России не помешает ему в подготовке к матчу 23-го тура РПЛ против "Химок", который состоится 19 марта. "У нас очень важная игра, мы поднимаемся вверх в турнирной таблице, все у нас получается. Нужно максимально подготовиться к этой игре, настроиться, победить и выполнить ту задачу, которую мы для себя поставили - выйти в еврокубки", - добавил Дюпин.

Карьера Дюпина и выступление "Рубина" в РПЛ

Дюпин выступает за "Рубин" с 2019 года. До перехода в клуб из столицы Татарстана Дюпин на профессиональном уровне играл за барнаульское "Динамо", "Металлург-Кузбасс", новокузнецкий "Металлург", "СКА-Хабаровск", краснодарскую "Кубань" и махачкалинский "Анжи". В сезоне-2020/21 он провел в составе казанцев 19 матчей, в пяти из которых сыграл "на ноль". В двух из трех матчей РПЛ после зимней паузы, против "Спартака" (2:0) и "Уфы" (3:0), он сохранил ворота в неприкосновенности, а в игре против "Зенита" (2:1) в концовке встречи отразил пенальти в исполнении форварда сине-бело-голубых и капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Рубин" после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Команда отстает от находящегося на четвертом месте в зоне еврокубков "Локомотива" только по дополнительным показателям, в активе железнодорожников также 37 очков. Отставание от идущего третьим ЦСКА составляет три очка, от располагающегося на второй позиции "Спартака" - четыре, а от лидера премьер-лиги "Зенита" - восемь.