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КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков первого раунда плей-офф

Лауреатами стали Эдвард Паскуале, Андрей Сергеев, Николай Голдобин и Алексей Протас
Эдвард Паскуале Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Эдвард Паскуале
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Канадский голкипер ярославского "Локомотива" Эдвард Паскуале признан лучшим вратарем первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Локомотив" в первом раунде плей-офф обыграл "Йокерит" в серии со счетом 4-0. 30-летний вратарь в четырех матчах дважды сыграл "на ноль" и отразил 97,52% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан Андрей Сергеев из московского "Динамо", которое победило череповецкую "Северсталь" в серии со счетом 4-1. 29-летний Сергеев в пяти матчах набрал 7 очков (3 гола + 4 голевые передачи) при общем показателе полезности "+4". В четвертой игре серии он оформил хет-трик, став вторым защитником в истории Кубка Гагарина, забросившим три шайбы в одном матче.

Лучшим нападающим стал Николай Голдобин из "Металлурга". Магнитогорский клуб в серии победил "Барыс" из Нур-Султана со счетом 4-2, 25-летний форвард набрал 8 (5+3) очков и стал лучшим бомбардиром первого раунда.

20-летний белорусский нападающий минского "Динамо" Алексей Протас признан лучшим новичком. Минский клуб уступил в серии петербургскому СКА со счетом 1-4, на счету Протаса 4 (1+3) очка.

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 17 марта.

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